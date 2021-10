ITALIANO (S.STAMPA), La Juve fa paura. I 18 punti...

Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dalla sala stampa del Franchi nel post partita della gara vinta per 3-0 sullo Spezia: “La differenza la fa quando gli attaccanti sono in giornata: se il nostro centravanti gioca così, le partite hanno uno svolgimento chiaro. Sono contento dei suoi tre gol e di come ha giocato in generale la squadra. Un solo gol preso? Si lavora per quello, stiamo iniziando a lavorare bene nel recupero palla, facciamo bene la pressione: a Roma abbiamo sbagliato qualcosa mentre oggi siamo riusciti ad arrivare bene negli ultimi venti metri. Il 7° posto? Non ho mai fatto calcoli, io penso che questa squadra abbia dei valori e della qualità ma sono anche cero che se non giochiamo sempre a mille all’ora qualche magagna viene fuori: i punti sono quelli che meritiamo, adesso voglio pensare a questa gara. Concludiamo il trittico con sei punti… adesso prepariamoci la difficile partita di sabato. La Juventus? Fa paura sia dopo un momento complicato sia quando sta bene: dobbiamo preparare al meglio la gara, in questo momento fuori casa non riusciamo ad ottenere punti come fatto in precedenza per cui dobbiamo provare ad essere noi stessi per regalare una gioia a Firenze. Motta? Gli ho detto che faccio il tifo per lui e gli ho detto che hanno tutte le carte in regola per ottenere il risultato che vuole centrare”.