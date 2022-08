ITALIANO, Qualche acciaccato c'è ma siamo pronti

La conferenza stampa di Italiano in vista del derby toscano di domani contro l'Empoli è una delle notizie più lette del giorno su Firenzeviola.it. L'allenatore della Fiorentina ha messo in luce diversi temi importanti, tra cui la condizione fisica della squadra: "Qualche acciacco c'è. Qualcuno può far fatica a recuperare ma c'è ancora tempo per arrivare alla gara. Abbiamo tanti calciatori di qualità nella rosa, tutti mentalizzati. Ci faremo trovare pronti".

