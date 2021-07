ITALIANO, Oggi meno errori: mi piace come lavoriamo

Una delle news con maggiore utenza che la giornata di oggi ci ha regalato è stata la conferenza stampa con cui il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha espresso le sue considerazioni al termine della gara amichevole contro la Polisportiva C4 Foligno: "Abbiamo fatto meno errori nel momento in cui abbiamo palleggiato, abbiamo regalato meno palle agli avversari, dobbiamo riempire più l'area avversaria come in occasione del gol di Callejon. Dobbiamo avere la fame di far rete sempre, stiamo lavorando come piace a me, stando sempre aggressivi e sfruttando l'uno contro uno. Sicuramente in futuro arriveranno avversari più duri ma oggi ho visto molti meno errori e tanta personalità da parte dei giocatori".

