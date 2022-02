ITALIANO, Dichiarazioni d'intenti: i segnali pro club

"A Firenze mi trovo troppo bene e sono felicissimo di lavorare in questo ambiente, ho trovato gente appassionata e che lavora 24 ore su 24 per ottenere risultati (...) Vedremo in futuro come si evolverà la nostra collaborazione". Una dichiarazione d'intenti che il tecnico Vincenzo Italiano ha detto oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio per quanto riguarda il suo futuro. Un segnale in risposta ai pensieri espressi dalla dirigenza. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento di FV.