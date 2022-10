ITALIANO, Bianco può trovare sempre più spazio

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni dei media ufficiali della Fiorentina, durante la vigilia della gara contro lo Spezia. Di seguito alcune delle dichiarazioni del tecnico viola: “Siamo riusciti a vincere questa partita (Basaksehir, ndr) e a garantirci il superamento del turno. C'è ancora una gara in cui può accadere di tutto, con una squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo crescere a livello difensivo per quanto riguarda l’attenzione, dobbiamo elevare la qualità e trovare equilibrio, prendiamo gol ingenui".

Su Bianco: “Sta crescendo, stare in pianta stabile con i grandi ti migliora. Si impara tanto. Sono felice per lui per ciò che ha dato in Conference, è un ragazzo intelligente e può trovare sempre più spazio”.

