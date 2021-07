ITALIA, Vince ai rigori 4-3 ed è campione d'Europa

La parata di Gigio Donnarumma su Saka regala la vittoria all'Italia che si laurea campione d'Europa!! Vittoria meritata per la reazione avuta dagli azzurri al gol di Shaw al 2' che aveva messo in salita la finale. Una vera doccia fredda ma Chiesa e i soliti Bonucci e Chiellini hanno preso per mano la squadra e proprio il difensore viterbese al 67' raddrizza la partita dopo tanta sofferenza. Non sono bastati i tempi supplementari per sbloccare il risultato e cosìle squadre sono dovute ricorrere ai rigori. L'errore di Belotti prima e di Jorginho dopo sembravano un brutto segnale per l'Italia ma Donnarumma (oltre all'imprecisione di Rashford che calcia sul palo) ci mette una pezza e l'Italia diventa campione d'Europa, al Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra.

Rivivi il live di Firenzeviola!

SAKA: PARATOOOOOOOOOOO!!! L'Italia è campione d'Europa!!!

JORGIHNO può chiudere i conti: PARATO! Tutto da rifare!!!!

Sancho:PARATOOO!!

BERNARDESCHI:GOL!!

Rashford: PALO!!!

BONUCCI:GOL!

Maguire: gol. Inghilterra per ora avanti

BELOTTI:PARATO!

Kane: gol

INIZIA BERARDI: GOL!

RIGORI AL VIA!!! Si calcerà sotto la curva inglese, in realtà la stessa dei rigori di Italia-Spagna. Forza Italia!

-------------------------------------------------------------------------------

120+3 - FINISCE ANCHE IL SECONDO TEMPO DI RECUPERO CON IL RISULTATO DI 1-1: SI VA AI RIGORI

120' - Angolo Italia: ma le torri azzurre non riescono a sfruttare l'occasione. Intanto vengono concessi tre minuti di recupero.

119' - Due cambi inglesi: fuori Walker, dentro Sancho, fuori Henderson, dentro Rashford

115' - Mancini fa un altro cambio: Florenzi per Emerson.

114' - Dalla conseguente punizione Donnarumma esce bene sul tiro di Phillips travolgendo anche Di Lorenzo.C'è intanto Florenzi a colloquio per entrare.

112' - Fallo di Jorginho che si fa anche male, ma l'entrata a martello gli costa il giallo. Perdita di qualche minuto che verrà recuperato.

110 ' - Momento di sofferenza per l'Italia con l'Inghilterra che sembra aver ritrovato le energie.

107' - Punizione dai 35 metri di Bernardeschi. Pickford para in due tempi.

106' - INIZIA ANCHE IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

----------------------------------------------------------------

105+1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE. Mancini raggruppa in cenrchio i suoi giocatori per chiedere l'ultimo sforzo! Forza Italia!

105' - Concesso un mnuto di recupero ma si va oltre.

102' - Grande occasione per l'Italia! Ma Emerson riesce sì a trovare lo specchio ma la palla finisce sulla schiena di Pickford. Sembrava dentro ma l'Inghilterra si salva.

101' - Terzo cambio anche per l'Inghilterra: fuori Mount, dentro Grealish.

100' - Occasione per Belotti che cerca la conclusione dalla distanza che però finisce tra le braccia del portiere.

98' -Occasione inglese con Phillips che fortunatamente manda fuori pur di poco.

96' -Quinto cambio Italia: Locatelli per Verratti.

95' - Grande chiusura di Chiellini su Sterling.

91' - RIPARTITI. Si riparte dai gol di Shaw e Bonucci per l'1-1. nell'Italia altro cambio: fuori Insigne, dentro Belotti.

---------------------------------------------------------------------

90+6' - FINE DELLA RIPRESA: 1-1 E SI VA AI SUPPLEMENTARI.

90+ 5' - Ammonito anche Chiellini per un fallo evitabile su Saka.

90+4' -Buona occasione propiziata da Cristante per Insigne ma la difesa allontana.

90' - Saranno sei i minuti di recupero per evitare i supplementari.

87' -Invasione di campo, con 4 steward a rincorrere l'intruso. Gara fermata per pochi attimi.

85' - Chiesa alla fine deve arrendersi: arriva il cambio con l'altro ex viola Bernanrdeschi che si posiziona falso nove, con Insigne che torna sull'esterno con Berardi.

84' - Terzo ammonito per l'Italia: si tratta di Insigne.

82' - Chiesa rientra quando il cambio sembrava già pronto.

80' - Chiesa a terra: problemi per lui alla caviglia per una botta.L'ex viola è tra i migliori in campo e sarebbe un bel guaio se dovesse uscire. Intanto si scalda Bernardeschi.

75' - Secondo cambio inglese: fuori Rice, dentro Henderson.

73' - OCCASIONISSIMA ITALIA: Berardi ha una grande occasione ma con la sua acrobazia la palla scavalca il portiere ma finisce alta. Ora l'Italia spinge.

70' - Cambio Inghilterra: fuori Trippier, dentro Saka.

68' - GOOOOL GOOOL GOOOL: Bonucci sfrutta una mischia in area sullo sviluppo di un corner e sigla il gol del pareggio, dopo il palo di Verratti e un fallo su Chiellini. Ora è 1-1!

62' - Partita piena di emozioni. Stavolta è l'Inghilterra a sfiorare il raddoppio con la testa di Stones, con Donnarumma che alza sopra la traversa.

61' OCCASIONISSIMA ITALIA - Grande tiro di Federico Chiesa che ha impegnato seriamente il portiere.

57' - Bella percussione di Chiesa che scambia con Insigne sul fondo ma poi la difesa blocca l'azione.

54' -Ammonito anche Bonucci per fallo su Sterling.

53' - Doppio cambio azzurro: Cristante e Berardi per Barella e Immobile. Italia ora senza centravanti, con Insigne che si sposta falso nove.

50' - Occasione azzurra! Punizione centrale di Insigne che sfiora l'incrocio dei pali. Che peccato!

48' - Occasione Inghilterra: Sterling fermato in area da Donnarumma con l'attaccante che prova il tuffo da rigore ma l'arbitro non cade nel tranello.

47' - Barella fa fallo su Kane e rimedia il primo cartellino giallo della gara

46' - RIPARTITI, L'ITALIA DEVE RIMONTARE IL GOL DI SVANTAGGIO. E' la prima volta tra l'altro che l'Italia si trova in svantaggio.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

45' +4' - FINE DEL PRIMO TEMPO SUL PARZIALE DI 1-0 PER L'INGHILTERRA DAL SECONDO MINUTO.

45' - Italia che nel recupero (4 i minuti concessi) prova con due occasioni nella stessa azione: girata di Immobile che viene respinta poi c'è il tiro di Verratti ma riparte l'Inghilterra.

35' - Subito nuova occasione però anche per l'Inghilterra con Shaw che stavolta vince il duello con Chiesa, prova a servire un compagno ma fortunatamente Emerson spazza via.

34' - OCCASIONISSIMA CHIESA! L'ex viola prova finalmente ad osare sulla zona sinistra inglese, più debole, e Chiesa si accentra e tira di pochissimo fuori.

28' - Affondo Italia con Verratti che serve in verticale Insigne. L'attaccante azzurro prova la cocnlusione a rete ma colpisce malissimo con il pallone che termina a fondo campo.

21' - Problemi fisici per Jorginho, con i centrocampisti Locatelli, Pessina e Cristante che hanno iniziato a scaldarsi per precauzione. Il giocaotre costretto infatti ad uscire dal campo. Dopo qualche minuti rientra zoppicando. Il centrocampista per ora stringe i denti.

17' - Italia c'è e prova a salire con una bella pennellata di Jorginho per Emerson Palmieri ma si alza la bandierina.

10' - Italia in sofferenza soprattutto sulla sinistra dove Trippier crea molti problemi.

8' - Reazione dell'Italia con Insigne su punizione guadagnata da Chiesa che però spara alto.

2' - GOL DELL'INGHILTERRA. In vantaggio su un errore difensivo azzurro. Gol di Shaw servito da una delle novità di formazione, trippier sulla fascia

1' PARTITI!

Ci siamo! Ecco la finale di Euro2020 con l'Italia alla resa dei conti a Wembley contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Alle 21 fischio d'inizio. Ecco le formazioni dove non compare il viola Gaetano Castrovilli, in tribuna con Raspadori. Firenzeviola vi aggiornerà comunque sulle principali azioni e sui gol della gara

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All: Mancini.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. All: Southgate.