INTER-FIORENTINA 0-0, Rivivi il LIVE di FV!

95' - Finisce qui! La Fiorentina strappa un punto d'oro a San Siro contro l'Inter!

92' - Contropiede viola con Chiesa che invece di servire Kouame va sul lato opposto dove c'è Lirola: palla persa dai viola che erano in superiorità

90' - Assegnati 5' di recupero

88' - Punizione per l'Inter con Eriksen: Terracciano d'istinto mette in calcio d'angolo

80' - Occasionissima da gol per la Fiorentina! Scambio Lirola-Chiesa-Lirola con lo spagnolo che nell'area piccola chiama alla super parata Handanovic. Grande intervento del portiere nerazzurro

77' - Giallo di Barella per un fallo su Ghezzal: si accendono gli animi, con Pezzella che protesta con l'ex Cagliari

76' - Dentro Brozovic e fuori Gagliardini: era l'ultimo cambio dell'Inter

73' - Ultimi due cambi per la Fiorentina: entrano Pulgar e Chiesa ed escono Baldej e Ribery.

71' - Tiro dalla distanza di Moses: para a terra senza problemi Terracciano

69' - Tre cambi per l'Inter: dentro Lautaro Martinez, Bastoni e Moses, fuori Sanchez, D'Ambrosio e Candreva

65' - Bella palla di Venuti per Kouame dalla destra: Ranocchia all'ultimo mette in angolo. Nulla di fatto dal corner

62' - Occasione da gol per l'Inter: punizione di Eriksen dalla destra, Gagliardini sfiora di testa ma manda fuori

58' - Due cambi per i viola: dentro Ghezzal e Kouame e fuori Duncan e Cutrone

56' - Prima grande occasione da gol della partita per la Fiorentina: contropiede viola con Duncan che serve Ribery, la palla poi arriva a Castrovilli che va col destro. Bravo Handanovic a parare. Su ribaltamento di fronte, giallo per il numero 8 che era diffidato e salterà la Roma.

55' - Punizione per l'Inter con Eriksen: la barriera respinge il tiro dello specialista nerazzurro

52' - Palo dell'Inter, ancora una volta! Stavolta a colpire il legno alla destra di Terracciano (che poi si ritrova il pallone tra le mani) è Sanchez. L'azione nasce da un pallone perso da Duncan che ha regalato la sfera a Lukaku che ha servito il cileno che poi calciando ha preso il palo

50' - Primo cambio viola: esce Dalbert, come detto, e dentro Lirola che agisce a sinistra con Venuti a Destra

49' - Annullato un gol a Candreva per un'evidente posizione di fuorigioco. La Fiorentina era in 10 ed era sguarnita proprio la fascia di Dalbert, che è a bordo campo a farsi medicare

48' - Si fa male Dalbert dopo un intervento su Sanchez: al suo posto dovrebbe entrare Lirola

45' - Via alla ripresa a San Siro: nessun cambio né da una parte né dall'altra

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui un primo tempo sofferto per la Fiorentina, con Terracciano assoluto protagonista: è 0-0 a San Siro tra i viola e l'Inter

45' - Assegnati 2' di recupero: intanto corner per l'Inter

43' - Giallo per Ribery che ha commesso un fallo di frustrazione a metà campo: punizione per l'Inter. Si salva la Viola sugli sviluppi

40' - Fallo gigante in area viola commesso su Venuti ma l'arbitro non vede nulla: palla che finisce in angolo ma per fortuna non accade nulla. Ma l'arbitro cosa ha visto?

37' - Occasione da gol per la Fiorentina! Punizione dalla destra, spizzata in piena area sul lato opposto di Pezzella che mette alto sopra la traversa ma il numero 20 era solissimo e poteva colpire meglio

33' - Mamma mia, ancora Terracciano! Intervento prodigioso su Lukaku e porta salvata. Palla di Young che di testa indirizza il pallone sui piedi del numero 9, diagonale dell'ex United e San Pietro che salva ancora la sua porta

26' - Il copione della partita è sempre lo stesso, domina l'Inter con la Fiorentina che si affida ai contropiedi anche se spesso sfruttati male

23' - Primo cambio per l'Inter: non ce la fa De Vrij, al suo posto entra Ranocchia

21' - Gioco interrotto: si è fatto male De Vrij nell'Inter. Intanto a Milano si sta abbattendo un violentissimo temporale

18' - Palo dell'Inter! Bella palla di Eriksen per Lukaku che salta bene in area, colpo di testa dell'ex United e palla sul montante alla sinistra di Terracciano

17' - Bel pallone dalla destra in area viola, Pezzella salta più in alto di tutti e mette la sfera in corner. Nulla di fatto dalla bandierina

13' - Si vede anche la Fiorentina! Contropiede viola con la palla che da Castrovilli arriva a Ribery: tiro a giro rasoterra del numero 7 facile preda di Handanovic

10' - Ancora Terracciano protagonista! Tiro dalla distanza di Barella e intervento d'istinto sulla destra del portiere viola che mette in angolo

4' - Preme l'Inter adesso: fallo di Ribery a 10 metri dall'area viola. Punizione per i nerazzurri che genera una serie di rimpalli dove Terracciano si supera con due interventi, il secondo dei quali decisivo e messo in angolo. Primo brivido viola ma super Pietro ancora una volta

2' - Subito buon fraseggio al limite dell'area con la palla che arriva a Cutrone: l'ex Milan davanti ad Handanovic controlla male ma era in offside

1' - Inizia la partita! Viola che attaccano da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale

0' - Squadre in campo! Fiorentina con il completo bianco da trasferta in onore di Santo Spirito, Inter con la divisa casalinga nerazzurra e pantaloncini neri

Quart'ultima giornata del campionato di Serie A per la Fiorentina che, ottenuta la salvezza domenica scorsa contro il Torino, oggi scende in campo con la mente libera a San Siro contro l'Inter, con una formazione rivoluzionata rispetto al solito: Iachini infatti - che si gioca il futuro tra stasera e la sfida con la Roma - lascia in panchina Federico Chiesa ed Erick Pulgar per rilanciare dall'inizio Lorenzo Venuti e Milan Badelj. Turnover anche in casa Inter, con Lautaro lasciato in panchina. Ecco le formazioni ufficiali del match e il LIVE della sfida del Meazza tra Inter e Fiorentina!

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku,7 Sanchez.

In panchina: 27 Padelli, 10 Lautaro Martinez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoume, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 23 Venuti, 8 Castrovilli, 5 Badelj, 88 Duncan, 29 Dalbert; 63 Cutrone, 7 Ribery.

In panchina: 33 Brancolini, 3 Igor, 9 Kouamé, 11 Sottil, 17 Ceccherini, 18 Ghezzal, 19 Agudelo, 21 Lirola, 25 Chiesa, 28 Vlahovic, 78 Pulgar, 93 Terzic.

Allenatore: Beppe Iachini.

Arbitro: Giacomelli.

Assistenti: Fiorito-Villa.

IV uomo: Doveri.

Var: Banti. A.Var: Schenone.