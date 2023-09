INT-FIO 1-0, Gol di Thuram che di testa sblocca la gara

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Inter in vantaggio. Al 23' arriva il primo gol in Serie A di Marcus Thuram. È il centravanti francese a sbloccare la gara contro la Fiorentina: gran lavoro di recupero di Lautaro e Dimarco, cross del laterale italiano dalla sinistra. Sul secondo palo Thuram arriva alle spalle di Biraghi: difettosa la copertura del difensore di Italiano, perfetto il tempismo del figlio di Lillian che, di testa, batte Christensen e porta in vantaggio i nerazzurri a San Siro.