INFERMERIA, Milenkovic ok, Castro nì: il punto

Vincenzo Italiano può iniziare a tirare sospiri di sollievo con l'infermeria che si sta svuotando, anche se non del tutto. Rimane infatti ai box il portiere Bartlomiej Dragowski che sta facendo un percorso terapeutico ad hoc per recuperare dall'infortunio patito con il Napoli, la lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra. Ottimismo invece per Gaetano Castrovilli anche se il percorso è ancora lungo. Il giocatore, dopo l'ultimo controllo di questa mattina che gli ha dato il via libera, è tornato ad allenarsi, con un programma personalizzato, sul campo. Ovviamente non sarà disponibile per la partita con il Venezia.

Disponibile invece, fortunatamente, Nikola Milenkovic che è rientrato dalla Serbia dopo aver saltato le partite con la sua nazionale per un infortunio o più semplicemente un fastidio accusato dopo le tante ebnergie profuse nella gara con il Napoli. Il riposo concessogli dal ct serbo è stato essenziale per recuperare e, tornato a Firenze, il difensore si è subito allenato in gruppo. La sosta inoltre ha permesso a Lorenzo Venuti di recuperare completamente dal doppio infortunio spalla-polpaccio e dunque a Venezia potrà giocarsi una maglia da titolare con Odriozola.