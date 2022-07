IND.FV, Viola al lavoro per mini-tournée in Austria

Il ritiro di Moena potrebbe non essere l'unica finestra di lavoro estiva che vedrà protagonista la Fiorentina prima dell'inizio del campionato: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it trovano conferma le indiscrezioni che vorrebbero i viola impegnati in una seconda parte di sedute lontano da Firenze, per la precisione in Austria, dove la squadra di Italiano dovrebbe restare per poco più di una settimana e affrontare un paio di amichevoli internazionali, una delle quali potrebbe essere contro il Galatasaray. Tutto ancora da definire (e soprattutto da confermare) ma la Fiorentina è al lavoro anche per questo scenario.