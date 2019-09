IND. FV, Pedro domani con la Primavera. Montiel e...

Pedro Guilherme, nuovo attaccante della Fiorentina, giocherà questo weekend con la Primavera.Questa la decisione del club che coinvolge anche Brancolini e Montiel. I tre partiranno per Milano con la squadra di Bigica che domani sfiderà l'Inter alle ore 13:00 non appena finito il pranzo. L'ex Fluminense metterà minuti nelle gambe per tornare utile a Vincenzo Montella cercando di ritrovare la migliore condizione possibile.