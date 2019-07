IND. FV, L'Arezzo rivuole Pinto e cerca tra i viola...

Si prospetta un ritorno all'Arezzo per il giovane prodotto del vivaio della Fiorentina Pierluigi Pinto. Come raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il giocatore è cercato dai toscani che lo vorrebbero ancora un anno con loro dopo la stagione passata, visti i buoni risultati ottenuti con gli amaranto anche se è cambiato l'allenatore. Ma non è finita qui: vista l'assenza di esterni offensivi sulla destra, gli aretini cercano tra i giocatori della Fiorentina un giovane in quel ruolo.