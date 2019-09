IND. FV, Gori: alla fine la spunta l'Arezzo

Novità per il futuro di Gabriele Gori. L'attaccante entrato poco fa al cs sembra aver trovato la soluzione adatta per la sua carriera. Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it dovrebbe essere in corso lo scambio di documenti tra Fiorentina e Arezzo per il prestito del classe '99 che si trasferirà in amaranto. Gori ha prima rinnovato col club viola fino 2023 per poi trattare per il prestito con l'Arezzo. Nelle ultime ore sul giocatore era forte il pressing del Cosenza ma il calciatore a sorpresa ha preferito l'Arezzo che è piombato sul giocatore poco fa.