IN TRE PER UN POSTO: IL 2019 DEI SOGNI VIOLA IN ATTACCO

Sono tre al momento le ipotesi principali che la Fiorentina sta vagliando per provare a dare una svolta al proprio attacco: Patrick Cutrone, Krzysztof Piatek e Andrea Petagna. Tutti centravanti che, per un motivo o per un altro, non risultano così facili da trattare. Per il primo c'è il sì del giocatore ma vanno ancora limati alcuni dettagli con il Wolverhampton, per il polacco le cifre sono molto alte (servono almeno 30 milioni), mentre l'idea Petagna è più che concreta, salvo fare i conti con il possibile muro della SPAL.

In tutto ciò, dei tre calciatori in esame è proprio quest'ultimo a spiccare nell'anno 2019 per quanto concerne i gol: in 36 apparizioni a Ferrara, Petagna ha siglato 16 reti e firmato 1 assist. Al secondo posto si piazza Piatek, che in rossonero ha collezionato 38 presenze, segnando 15 gol più 1 assist. Meno bene Cutrone, la cui esperienza annuale è da suddividere tra Italia e Inghilterra: 45 presenze (21 al Milan, 24 al Wolverhampton), 5 marcature (2 al Milan, 3 al Wolverhampton) e 5 assist (1 al Milan, 4 al Wolverhampton).

Di seguito lo specchietto con i numeri dei tre attaccanti nel 2019.

CUTRONE: 45 presenze, 5 gol e 5 assist.

PIATEK: 38 presenze, 15 gol e 1 assist.

PETAGNA: 36 presenze, 16 gol e 1 assist.