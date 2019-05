IN ATTESA DI NOTIZIE

Non dev'essere stato semplice seguire gli ultimi 90 minuti della stagione in tribuna. Chiuso in uno Sky box come un semplice tifoso chissà cosa deve aver pensato Vincenzo Montella dell'approccio dei suoi, fin troppo timorosi nei confronti di un Genoa che sin dall'inizio ha dimostrato di pensare più a cosa accadeva a San Siro che non al Franchi. Di sicuro, alla fine, aver centrato la salvezza ha rappresentato il paracadute un po' per tutti, tecnico incluso, ma volendo andare oltre il risultato anche l'ultima uscita stagionale non ha giocato a favore del tecnico campano.

Innegabile come il suo impatto sulla sua squadra si sia rivelato di gran lunga peggiore alle aspettative, e non esclusivamente per il gioco. Due pareggi e sei sconfitte nelle otto presenze sulla panchina viola sono un bilancio che rispecchia le difficoltà dell'allenatore nell'inserirsi nel mondo viola. Uno spogliatoio nel quale la figura di Pioli non deve essere mai venuta meno è stato il primo vero grande ostacolo che Montella ha dovuto affrontare, e almeno a giudicare da com'è andata a finire la stagione non pare esserci riuscito troppo di slancio.

Adesso che tutto è in discussione anche la posizione di Montella, per forza di cose, resta in bilico. Con la permanenza dei Della Valle non ci sarebbero dubbi sulla conferma dell'Aeroplanino in vista del prossimo anno, ma eventuali nuove proprietà potrebbero benissimo decidere di guardare altrove e prendere altre decisioni. Lui, che già al Milan ha vissuto il passaggio dall'era Yonghong Li a quella Elliot, per il momento non può far altro che adeguarsi a quello che è lo sport del momento in città: attendere.