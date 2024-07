IL VICE KEAN SOLO DOPO LE CESSIONI, DA NZOLA A MUNTEANU: LA SITUAZIONE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Arriverà un altro attaccante? No, Kean è un signor attaccante, è un ragazzo che ha delle grandi qualità ed ha voglia di farsi riapprezzare. In quel ruolo ora ci sono anche Kouame, Beltran, Nzola, in questo momento quella parte lì è chiusa". Sono state queste le dichiarazione del direttore generale viola, Alessandro Ferrari, in merito al possibile arrivo di una nuova punta e, quindi, di un vice Kean. L'ormai ex attaccante bianconero, infatti, sarà la punta titolare della nuova Fiorentina di Palladino ma nelle prossime settimane, dopo qualche cessione nel reparto offensivo e considerando che anche Beltran può ricoprire quel ruolo, dovrebbe arrivare un nuovo attaccante come vice Kean.

NZOLA - Il primo indiziato a lasciare Firenze sembra essere Mbala Nzola. L'attaccante angolano è stato una delle più grandi delusioni della stagione passata e la sua avventura in viola sembra essere finita dopo appena un anno. L'ex giocatore dello Spezia in questo ritiro al Viola Park sta continuando a svolgere lavoro differenziato e piace, non poco, all'Hellas Verona. Il club veneto ha avviato i primi contatti per una possibile trattativa. Gli scaligeri sono molto interessati al giocatore, tanto che già la scorsa stagione lo avevano nel mirino, prima che la Fiorentina concretizzasse il suo acquisto durante il mercato estivo. Attenzione, però, anche alla Bundesliga, destinazione molto gradita da Nzola.

MUNTEANU E KOUAME - Un altro attaccante pronto a salutare la Fiorentina è Louis Munteanu. Il rumeno, autore anche di un gol nell'amichevole di domenica contro la Primavera, potrebbe fare ritorno in Romania dopo che nella scorsa stagione ha militato nel Farul Constanta, dove ha collezionato 36 presenze condite da 12 gol e 5 assist. Il presidente del Cluj, infatti, ha parlato così del classe 2002: "Non vi nascondo che ho contatto anche la Fiorentina per lui, vogliamo capire la sua situazione. Ci piace molto, ma non sappiamo ancora se riusciremo a prenderlo. Da quanto ho capito c'è ancora interesse da parte di squadre forti della Romania, nel caso non entreremo nell'asta. Vedremo se riusciremo ad imbastire un discorso concreto". Chi ha ricoperto in più occasioni il ruolo di punta con la maglia viola è stato Christian Kouame. L'ivoriano nelle scorse settimane è stato accostato più volte al Bologna che però considera troppo alta la richiesta della Fiorentina e proprio per questo l'ex Genoa sembra destinato a un'esperienza all'estero. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe l'Union Berlino in Germania e il Maiorca in Spagna. Non è da escludere, però, anche una permanenza di Kouame considerando che il ragazzo ha la stima di Palladino ma prima ci sarà da ridiscutere l'eventuale nuovo contratto.