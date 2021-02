IL DIAMANTE È OPACO. DEVE TORNARE A BRILLARE

Da quando ha esordito con la maglia della Fiorentina il 24 agosto 2019 nella gara persa, tra le polemiche, contro il Napoli, Gaetano Castrovilli si è rivelato un gioiello di cui la Fiorentina va pienamente fiera. Coccolato dal presidente Commisso, che se n’è innamorato sin da subito, il ragazzo ha offerto una prima stagione da urlo per un esordiente e ha ottenuto come premio la maglia più importante, la 10. Tuttavia certe responsabilità a 24 anni sono pesanti da sostenere, anche se il ragazzo a dimostrato più di una volta di essere in grado di farlo.

Castro sta durando fatica, è vero, ma ad oggi, giorno del suo 24esimo compleanno, sta tentando di raggiungere a poco a poco gli obiettivi prefissati. Il gol è uno di questi. Gli era stato chiesto di segnare e l’ha fatto, nella prima parte del torneo. Sinora 4 gol in questo campionato. Il problema è che dal 25 ottobre scorso (gara contro l’Udinese), il giovane pugliese non ha più insaccato un pallone. Anche le giocate viste nella stagione scorsa sono pian piano scomparse, complice la prevedibilità e la grande attenzione delle altre squadre su di lui, ma anche probabilmente, qualche problema di forma mentis. Può essere anche che la nomea che si è fatto nell’ultimo anno, abbia acceso qualche spia di interesse tra i club di Serie A e non solo e che Castrovilli possa averne risentito. Una cosa è certa, ed è importante non sottovalutarla: deve essere lui il giocatore più importante della rosa, dal momento che ha le caratteristiche, la maglia e le capacità per esserlo. È giusto affidarsi all’esperienza infinita di Franck Ribery, ma non completamente, dal momento che il francese ha 37 anni e sta collezionando un numero non indifferente di assenze a causa dei ripetuti infortuni. Firenze ha bisogno di Castrovilli, ora più che mai. Nel giorno del suo 24esimo compleanno, si spera, scatti la scintilla necessaria affinché il diamante viola torni a brillare più che mai.