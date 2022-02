IKONÉ, Sprazzi di classe tra tiri e passaggi chiave

Sprazzi di Ikoné, finalmente. È durata molto l’attesa dei tifosi viola prima di rivedere l’esterno ex Lille di nuovo titolare (era accaduto solo in una circostanza, a Cagliari) ma se non altro la prova del francese è stata davvero confortante dopo un periodo passato “in naftalina” e questo sia sotto l’aspetto dell’apporto in campo (occasioni create e skills) che nei crudi numeri collezionati. A evidenziare i dati di Jorko, come già lo chiamano tutti, ci pensa come sempre il match report della Lega di Serie A che spiega come Ikoné ieri sera a Reggio Emilia sia stato il giocatore che ieri al Mepei ha effettuato più tiri in porta tra tutti coloro che sono scesi in campo (3) pur avendo sempre trovata pronta la risposta di Consigli. Tanti anche i passaggi sulla tre-quarti riusciti (ben 13, il quarto tra i suoi compagni) così come 2 sono stati i dribbling e i passaggi chiave. Buono anche il dato relativo alla sua velocità in sprint: 31,45 km/h.