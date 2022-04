IGOR, Si lavora al rinnovo. Ma la Lazio e la Juventus...

Uno degli uomini simbolo di questa Fiorentina targata mister Vincenzo Italiano è sicuramente Igor. Dopo un inizio di stagione leggermente in ombra il brasiliano, grazie soprattutto alle sue ottime prestazioni, è riuscito a guadagnarsi il posto da titolare al fianco di Milenkovic, diventando in pochissimo tempo l’idolo dei tifosi viola.

Le sue ottime prove hanno acceso immediatamente le sirene di alcuni club di Serie A e non solo. Sulle tracce dell’ex SPAL, infatti, in Italia ci sarebbero Juventus e Lazio. Entrambe sarebbero pronte a fare un’offerta già in estate per riuscire a strappare il difensore alla squadra gigliata.

“Futuro? Adesso non lo possiamo sapere. Posso dire solo che lui è molto felice a Firenze e che cercherà di imporsi ogni giorno di più come protagonista nella Fiorentina" così ha dichiarato il procuratore di Igor. La volontà della Fiorentina, visto anche il contratto in scadenza nel 2024, è quello di trovare il prima possibile un accordo per il rinnovo del contratto, scacciando così ogni tipo di sirena.