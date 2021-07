IDEE E AMBIZIONE, AL VIA L’ERA BURDISSO

Nicolas Burdisso da oggi è ufficialmente il nuovo direttore tecnico della Fiorentina. Dopo l'esperienza argentina al Boca Juniors l'ex difensore di Roma, Inter e Torino sbarca a Firenze in questo nuovo ruolo dirigenziale. L'argentino andrà ad affiancare il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, nel mercato per cercare di costruire una Fiorentina forte e competitiva.

"C'è tanto da fare. Ho tantissime idee e tantissima voglia. La sfida più importante è essere una risorsa per il club. Parlo poco e lavoro. Sono sempre stato un uomo spogliatoio. Dobbiamo avere una pianificazione legata a quello che vogliamo in campo. Grazie, Firenze. È un orgoglio per me, oltre che una grandissima possibilità". Queste sono state le prime parole di Burdisso che hanno fatto capire fin da subito la mentalità del dirigente e la tanta voglia di far bene.

In realtà Burdisso è già al lavoro da una quindicina di giorni e un colpo lo ha già piazzato. Nei suoi primi giorni viola è riuscito a mettere a segno il colpo più oneroso della storia della Fiorentina. "Nico Gonzalez è un'operazione che parla da sola. Ci auguriamo di aver portato a Firenze un calciatore che possa proseguire con il mito di Batistuta" ha detto il nuovo direttore tecnico viola.

Tutti i tifosi viola sperano che l'argentino, insieme a Pradè, possa ripetere il bellissimo lavoro fatto precedentemente dal direttore sportivo romano con Macia e sicuramente i già 27 milioni spesi per Nico Gonzalez fanno sognare non poco.