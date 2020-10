IACHINI, Su Chiesa: "Fascia? Non sapevo della cessione"

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è tornato ancora una volta sul tema Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Mi prendo la responsabilità per la fascia data a Chiesa contro la Samp. Non l'avrei fatto avessi saputo il polverone che si è scatenato. Non sapendo che ci sarebbe potuta essere la cessione abbiamo dato seguito alle gerarchie, visto che lui era vice-capitano. Nessuno era certo della sua cessione. E c'è stato questo equivoco: ormai è andata. Dispiace se ne sia andato perché era al top della forma, però non possiamo farci niente. Ora non conta più parlare di chi non c'è e dobbiamo portare il più velocemente possibile i ragazzi che sono arrivati ad una condizione ottimale per non rimpiangere l'assenza di Chiesa. Io faccio l'allenatore e ho seguito la prassi, era vice-capitano e ho scelto lui. Avessi saputo del polverone non l'avrei fatto. Comunque ha chiamato e ha salutato ringraziandomi. So che l'ha fatto anche con i suoi compagni, poi io l'ho sempre visto al massimo in allenamento e in partita".