IACHINI, Migliorata la difesa. Cutrone? Domani test

Queste le parole del tecnico viola Beppe Iachini in sala stampa nel post patita di Fiorentina-Spal: “Siamo qui da 15 giorni: io la bacchetta magica non ce l’ho. A Bologna siamo stati puniti al 94’ ma in così poco tempo non ho la presunzione di poter dire che questa è la mia Fiorentina. Abbiamo preparato in un modo la partita ma sbagliando qualche passaggio è venuta meno un po’ di serenità. Io di queste esperienze ne ho vissute e so come ci si comporta. I ragazzi sentono questa situazione, non si vinceva da inizio ottobre e si erano create pressioni eccessive che si vanno a riversarsi sulla mente. Così facendo si perdono alcune certezze: noi oggi dovevamo prendere i tre punti in tutte le maniere, con organizzazione e mentalità e oggi non abbiamo rischiato quasi nulla. Abbiamo mostrato solidità e nella ripresa abbiamo creato occasioni. Non abbiamo fatto nulla ancora ma abbiamo ancora margini di crescita importanti. Boateng? Rispetto alla scorsa settimana avevo notato Dusan con una gamba un po’ più pesante: preparo sempre la partita in un certo modo e dovevo tenermi una freccia all’arco per forzare la gara. Non siamo stati bellissimi e spesso abbiamo dimostrato che fare i belli in avanti non aiuta. Cutrone? Domani faremo dei test specifici per capire che autonomia ci può dare: mi baserò su quello per lavorare nello specifico su di lui. Abbiamo modo e tempo di poterlo fare, è entrato con il piglio giusto. L’aspetto migliore? La solidità sicuramente: prima che arrivassi la squadra prendeva troppi gol. Adesso dobbiamo mettere dentro ferro: in due partite siamo stati compatti e solidi, non abbiamo lasciato campo a ripartente in campo aperto. Passo passo verrà fuori anche la personalità e la qualità. Sottil? Quando avrà una condizione ottimale ci potrà dare una mano: oggi dobbiamo accorciarli il campo ma ci può dare una mano negli ultimi metri. La vittoria? Sono felice di aver vinto una gara così contro un avversario così tosto. Una dedica? Ai nostri tifosi e al presidente. Il mercato? Per ora mi sono concentrato solo su queste due partite che erano difficili: stiamo verificando alcuni elementi per rendere la rosa più omogenea".