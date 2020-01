IACHINI, La cura funziona: invertito il trend negativo

Non tutti i problemi della Fiorentina sono spariti, sia chiaro. E la squadra viola dovrà ancora faticare per potersi imporre in un campionato che la vede lontana dalle posizioni che contano. Ma Beppe Iachini era stato chiamato per invertire il trend delle troppe sconfitte e così ha fatto. Dopo 4 vittorie in 17 giornate con Montella, la Viola di Iachini ne ha già raccolte 2 in sole 3 partite. Tenendo conto del gol di Orsolini che all'ultimo minuto ha tolto la vittoria dalla trasferta di Bologna.

Il 2020 e l'esperienza di Iachini alla Fiorentina vedono il tecnico ex Sassuolo ed Empoli ancora imbattuto, e non è cosa da poco in un mondo - quello viola - che ha sofferto fin troppo nell'ultimo anno solare. La prova con il Napoli adesso diventa scalino fondamentale per uscire definitvamente dalle sabbie mobili: ma con i risultati, Beppe ha ridato tranquillità ad un ambiente che l'aveva persa. E con la mente sgombra anche le imprese più difficili sembreranno semplici da raggiungere.