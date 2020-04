IACHINI E IL SUO STAFF ALLA PROVA DEL NOVE TRA PREPARAZIONE E PSICOLOGIA

Domani sarà un giorno importante per capire qualcosa di più sulla ripartenza e se il protocollo recepito dalla Federazione va bene anche al Governo, visto il tanto atteso incontro tra Leghe, FIGC e il ministro Spadafora. Il via libera agli allenamenti passa proprio da questo confronto e solo allora la Fiorentina inizierà a programmare il tutto. In particolare ci sarà la convocazione dei giocatori per scaglioni (almeno all'inizio) per sostenere tutti gli esami previsti, mai accurati come questa volta. E la società richiamerà in Italia anche Ribery, in costante contatto con i viola e pronto appunto a rientrare e a seguire quanto richiesto, isolamento compreso.

Poi il lavoro più importante spetterà a Iachini e ai preparatori atletici; non basterà allenare infatti, perché quando il campionato ripartirà (se ripartirà) i viola dovranno innanzitutto ritrovare lo smalto perso in questi circa due mesi di stop e mantenerlo fin quando non si giocherà il campionato (fine maggio, giugno inoltrato?. E sarà importante capire quanto il tecnico sarà in grado di coinvolgere tutto il gruppo in questa ultima parte di campionato in cui serviranno molte energie soprattutto se si dovesse giocare ogni tre giorni e addirittura con più di tre cambi. Per la Fiorentina una novità visto che non ha avuto le coppe (se non un paio di turni di Coppa Italia) e per questo il recupero di Ribery e l'eventuale reintegro nel gruppo di Kouamè avrebbero un grande valore.

Inoltre sarà valutabile anche lo Iachini psicologo, visto che per le squadre non è più una stagione normale, con i giocatori provati da una quarantena che in molti casi li ha tenuti lontano dalle famiglie (Pezzella e Caceres in particolare) e che almeno all'inizio non potranno contare troppo sull'unità e la goliardia del gruppo viste le regole contenute nel protocollo. Il tecnico e il suo staff, che a gennaio hanno saputo cambiar volto in positivo ad una squadra depressa dalle sconfitte, stavolta insomma avranno l'esame più importante.