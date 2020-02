IACHINI, Dopo primi due mesi: "Stiamo crescendo"

Giuseppe Iachini, tecnico dei viola, ha fatto un bilancio dei primi due mesi alla guida della Fiorentina nella conferenza stampa prima della gara contro l'Udinese. Queste le parole raccolte dalla stampa tra cui FirenzeViola.it: "Il 29 dicembre è stato il primo allenamento dopo che i ragazzi tornarono dalle vacanze. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti, sia in difesa che in attacco. Dovevamo recuperare qualche ragazzo infortunato, come Milan (Badelj, ndr) e Federico (Chiesa, ndr). Ora stanno bene e dobbiamo battere il ferro. Il fatto che sabato scorso abbia potuto cambiare più disposizioni tattiche significa che stiamo crescendo".