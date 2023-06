I VIOLA IN NAZIONALE: I PROSSIMI IMPEGNI DEI CONVOCATI PRIMA DELLE VACANZE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Per tanti giocatori viola la stagione è finita con la finale di Conference League. E mentre alcuni si godono già da qualche giorno le vacanze, come Cabral e Igor che non hanno perso tempo e sono tornati in patria dalla propria famiglia, alcuni viola hanno dovuto rimandare il proprio periodo di riposo e hanno risposto alle chiamata delle rispettive Nazionali. Sono 11 i giocatori viola convocati dai propri Paesi per giocare almeno una partita nei prossimi giorni. Andiamo a vedere nel dettaglio gli incontri in cui saranno impegnati i calciatori della Fiorentina prima delle meritate vacanze.

Nico Gonzalez ha raggiunto questa mattina il ritiro dell'Argentina di Scaloni che affronterà in due amichevoli in Asia, prima l'Australia il 15 giugno e in seguito l'Indonesia il 19. Doppio impegno anche per il Marocco di Amrabat e Sabiri che giocheranno un amichevole stasera alle 21 contro il Capo Verde e poi il 17 giugno si troveranno di fronte il Sud Africa in una gara valida per la qualificazione (già ottenuta) alla Coppa d'Africa. Stesso discorso vale per Kouame che con la sua Costa d'Avorio, sempre il 17 giugno affronterà lo Zambia. Jovic e Milenkovic erano stati convocati dalla Serbia per due impegni, ma solo quest'ultimo ne potrà prendere parte. L'attaccante viola infatti, come ha dichiarato lo stesso ct in conferenza, si è operato oggi al naso (dopo la frattura rimediata in finale di Conference League) e quindi non sarà a disposizione. La Nazionale serba giocherà in amichevole contro la Giordania il 16 giugno e in seguito sfiderà la Bulgaria in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2024 il 20 giugno. Proprio nella Nazionale bulgara Milenkovic si troverà di fronte Dimo Krastev della Primavera viola, convocato per le due partite contro Lituania e Serbia, valide entrambi per la qualificazione a Euro 2024. Anche il suo compagno Munteanu sarà impegnato con la sua Romania nelle due partite, valide per le qualificazioni agli Europei, contro Kosovo e Svizzera.

Uno sguardo poi andrà dato anche ai giovani viola impegnati con le Nazionali giovanili. All’Europeo Under 21 è stato convocato Fruk con la sua Croazia affronterà Romania, Spagna e Ucraina. Infine sono stati convocati i Primavera, Amatucci, Harder e Kayode con l'Italia Under 19 che fino ad oggi era radunata a Coverciano in vista della fase finale dell'Europeo, in programma dal 3 al 16 luglio a Malta.

GLI IMPEGNI DEI VIOLA IN NAZIONALE

Nico Gonzalez - Argentina-Australia, sabato 17/06 ore 14:00 (amichevole); Indonesia-Argentina, lunedì 19/06 ore 14:30 (amichevole).

Amrabat e Sabiri - Marocco-Capoverde, lunedì 12/06 ore 21:00 (amichevole); Sudafrica-Marocco, sabato 17/06 ore 17:00 (qualificazioni Coppa d'Africa).

Kouame - Zambia-Costa d'Avorio, sabato 17/06 ore 15:00 (qualificazioni Coppa d'Africa).

Milenkovic - Serbia-Giordania, venerdì 16/06 ore 20:30 (amichevole); Bulgaria-Serbia, martedì 20/06 ore 20:45 (qualificazioni Euro2024).

Krastev - Lituania-Serbia, sabato 17/06 ore 15:00 (qualificazioni Euro2024); Bulgaria-Serbia, martedì 20/06 ore 20:45 (qualificazioni Euro2024).

Munteanu - Kosovo-Romania, venerdì 16/06 ore 20:45 (qualificazioni Euro2024): Svizzera-Romania, lunedì 19/06 ore 20:45 (qualificazioni Euro2024).