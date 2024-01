LUCHO, INVESTITO DA SUAREZ E OSSERVATO DAI VIOLA. OCCHI SUL MBAPPÉ URUGUAIANO

"Ci sono centravanti che segnano, ma è molto prezioso per un allenatore avere un giocatore con queste caratteristiche: un Mbappé uruguaiano. Non vogliamo fare paragoni di valore o di qualità, ma di stile e di quanto sia completo". Virgolettato ormai virale a Sport 890 di José Luis Palma, presidente del Liverpool de Montevideo, da poco trionfante per la prima volta nel campionato uruguaiano, interrompendo il dominio di Peñarol e Nacional - colossi del Paese - che dal 2015 si spartivano il titolo nazionale. Ma a chi si riferiva il patron del Negriazul?

A Luciano Rodriguez, gioiello in vetrina del suo club e su cui ha messo gli occhi la Fiorentina. Attualmente impegnato nel Preolimpico - già timbrato con una tripletta pochi giorni fa -, con la Celeste Under 20 si era già fatto segnalare allo scorso Sudamericano in Colombia, condito da 5 reti. Poi, a giugno, la consacrazione giovanile: fu Lucho il giustiziere dell’Italia di Nunziata al Mondiale Under 20, portato a casa dall’Uruguay con una sua incornata nei minuti finali. Il punto più alto toccato - finora - da La Perla, in una carriera che sta cercando di spiccare il volo dopo aver rischiato a soli 14 anni di lasciare il pallone, quando al Bella Vista la sua famiglia - di genitori separati - aveva grosse difficoltà a portare al campo d’allenamento sia lui che suo fratello Emiliano, col club che navigava in cattive acque economiche e faceva fatica a garantire il servizio trasporti ai ragazzi del settore giovanile.

Difficoltà che, come in molte storie tipicamente sudamericane, non potevano fermarsi qui. I primi segnali incoraggianti sul campo li dà al Progreso, dove inizia a segnare ma patisce una retrocessione e un brutto infortunio alla spalla, che lo tiene ai box per un anno. Poi, a fine 2022, per circa 500mila euro ci scommette il Liverpool de Montevideo, dove svolta. Il suo 2023 è un anno indimenticabile tra il successo iridato con la nazionale giovanile e quelli col Negriazul, nel quale con 9 reti in stagione ha contribuito alla vittoria dei quattro tornei portati a casa dalla squadra di Jorge Bava fino a quello più prestigioso, il Clausura, sigillato battendo il Penarol nella doppia finale.

Non a caso sul suo conto si è già mosso il River Plate, colosso argentino intento a portare a casa uno delle punte di diamante di tutto calcio neolatino, su cui si è espresso anche uno dei bomber più importanti dell’epoca moderna nonché suo connazionale, Luis Suarez: "Noooo estás loco, Lucho Rodríguez. Impresionante, bestia. Golazo de crack", apostrofò il Pistolero su Rodriguez sotto un post.

A Lucho sta pensando in queste ore anche la Fiorentina, ancora alla ricerca di un esterno da regalare a Italiano. Il classe 2003 (in scadenza nel 2027) è vero e proprio jolly offensivo, svaria dalla prima punta all’esterno, facendo dell’uno contro uno e dell’esplosività le sue armi migliori. Per Rodriguez però la concorrenza non manca: detto del River, Tyc Sports fa sapere che il Liverpool ha già rifiutato per lui un paio di offerte sotto i 10 milioni, fissando a circa 15 il suo prezzo di listino.