"IL PULGAR CHE CONOSCIAMO" SCALDA I MOTORI: DOMANI DAL 1'

Erick Pulgar rappresenta inequivocabilmente uno dei maggiori punti interrogativi della Fiorentina 2020-21. Il centrocampista ha aperto il campionato con un ritardo di condizione dovuto al famigerato Covid-19 che l'ha costretto a saltare i primi tre impegni contro Torino, Inter e, per l'appunto, Sampdoria. Una volta smaltito il virus, però, il prosieguo della stagione non è stato in discesa come era lecito aspettarsi. Il centrocampista non è mai riuscito a recuperare davvero la forma fisica, tanto da scendere in campo da titolare solamente 5 volte, per un totale di 624 minuti raccolti sinora in Serie A. Senza contare le panchine contro Hellas Verona, Bologna e Lazio.

Tuttavia sono da registrare piacevolmente le dichiarazioni odierne in conferenza stampa di Cesare Prandelli, il quale tecnico ha annunciato la piena riabilitazione del centrocampista ex Bologna: "Nel corso della settimana abbiamo rivisto il Pulgar che conosciamo, ora sta bene. Non si discute come giocatore. Speriamo di rivederlo presto ai suoi livelli". Le rassicurazioni del mister suonano, inoltre, quali anticipazioni più o meno occulte di un probabile impiego dal primo minuto del ventisettenne cileno domani a Marassi, evidentemente in vantaggio sul compagno di reparto Borja Valero. Si preannuncia così una nuova, ghiotta, occasione per il numero 78 viola.