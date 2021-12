I GOL DA PALLA INATTIVA MANDANO UN SEGNALE: LA VIOLA VINCE ANCHE DA GRANDE

La vittoria della Fiorentina ieri contro il Bologna è stata sicuramente da grande squadra. Non è la prima volta che gli uomini di Italiano fanno la partita e tengono il pallino del gioco, dominando sostanzialmente il possesso palla (36.7% a 63.3%, dati Sky), ma è sicuramente una delle poche occasioni in cui sono risultati cinici al punto giusto e capaci di sfruttare ogni vera palla gol avuta a disposizione, trasformando in oro i palloni transitati davanti a Skorupski. Alla vigilia Italiano chiedeva una prova di qualità e carattere, ma i viola escono anche con tanta sostanza dal Dall'Ara. La squadra di Mihajlovic era in un momento decisamente positivo, in fiducia, libera di testa e ambiziosa di raggiungere traguardi più prestigiosi di quelli a cui è abituata. La Fiorentina però ha risposto presente segnando ben 2 gol su 3 sugli sviluppi di palla inattiva.

La prima rete di Maleh è frutto di una ripartenza veloce, orchestrata da Odriozola e rifinita da Nico Gonzalez sulla testa dell'ex Venezia. Il raddoppio ed il momentaneo 3-1 sono invece stati siglati da Biraghi e da Vlahovic, rispettivamente su calcio di punizione e calcio di rigore, segnali di una maturità acquisita. Molto spesso le compagini che orbitano in zone europee risolvono match, dove risulta complicato trovare spazi e segnare, con piazzati, arma in più in gare chiuse e spigolose. Le due componenti che chiedeva Italiano sono state quindi messe in campo dai suoi ragazzi: il tiro di sinistro a giro di Biraghi da fuori area e il piatto mancino di Vlahovic dagli undici metri sono state esecuzioni perfette, mentre, nonostante i gol incassati, la voglia di portare a casa il risultato e la determinazione viste sul terreno di gioco sono un notevole passo avanti per la Fiorentina. Ogni partita uno step, ogni partita un miglioramento, chissà dove potrà arrivare questa squadra.