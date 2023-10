GYASI, Da Empoli a Italiano e Nzola: le sue parole a RFV

Emmanuel Gyasi ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola a pochi giorni dall'impegno del suo Empoli contro la Fiorentina. Tra i tanti temi toccati, in particolare quello del rapporto con Italiano, suo tecnico allo Spezia, del quale ha detto: "Il mister è stato una figura veramente importante per me, abbiamo fatto due anni bellissimi in cui lui ha messo la sua impronta. Anche su di me. Su quaranta partite me ne faceva giocare quarantacinque... Vorrà dire che ha stima! Abbiamo anche un bel rapporto extra-calcio, ci sentiamo spesso". Poi qualche battuto su "suo fratello" Nzola e sulla partita contro la Viola.

