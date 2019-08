GUAGNI, Scelta di cuore: ecco quanto offriva il Real

Una scelta di cuore. Alia Guagni resta alla Fiorentina e rinuncia ad un ricco contratto. Nell'ambizioso progetto del Real Madrid (che dalla stagione 2020 avrà la propria squadra femminile, nata dalla fusione col Tacon), il capitano della Fiorentina era senza dubbio uno dei punti cardine. Dopo l'ottimo Mondiale disputato con l'Italia, i Blancos avevano deciso di puntare con forza su Alia Guagni con un'offerta in grado di far vacillare qualsiasi giocatrice. Per il terzino viola infatti, il Real aveva pronto un triennale a cifre decisamente superiori: un'offerta da urlo, da 250.000. La scelta è stata interamente del capitano viola quindi, che ha deciso di restare in quella che è la sua casa e la sua squadra del cuore, rinunciando ad un contratto importante e rinnovando con la Fiorentina per altri due anni: i soldi, d'altronde, non sono tutto nella vita. A volte vince il cuore.