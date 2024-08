GROSSETO-FIORENTINA 2-7, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

21.50 - Tripletta di Kouame e reti di Pongracic, Kayode e Rubino: si chiude così l'amichevole a Grosseto per una Fiorentina che può così continuare nella sua preparazione in vista dell'inizio della stagione tra 12 giorni a Parma, per l'esordio in Serie A. Buone indicazioni per Palladino che da domani tornerà a lavorare al Viola Park.

90' +2' - Senza ulteriori emozioni, FINISCE QUI LA PARTITA. 7-2 PER LA FIORENTINA IL RISULTATO FINALE A GROSSETO.

90' - Assegnati 2 minuti di recupero.

87' - Leonardelli para bene su un tiro di Brighi che era comunque in posizione di fuorigioco.

84' - Beltran prova ad entrare subito nel vivo del gioco ma viene fermato un paio di volte al limite dell'area.

79' - Traversa di Rubino! Bel tiro con l'esterno destro che non si infila in rete per un centimetro.

76' - GOL DELLA FIORENTINA: HA SEGNATO RUBINO. Mette in porta dopo una traversa colpita da Beltran su deviazione del portiere. 7-3 per la Fiorentina.

72' - Cambio per la Fiorentina: dentro Leonardelli e Rubino, fuori Christensen e Kouame.

68' - Beltran fallisce di testa una grande occasione.

65' - Pericolosissimo ancora il Grosseto con una doppia occasione enorme: alla fine il pallone viene sparato alto sopra la traversa.

63' - SEGNA IL GROSSETO. Senigagliesi mette in rete su una dormita generale della difesa viola.

59' - Girandola di cambi per la Fiorentina: fuori Pongracic, Colpani, Bianco e Quarta, dentro Caprini, Harder, Kouadio e Beltran.

58' - Pongracic fa tutto benissimo salendo e lanciando Kouame che salta il portiere avversario, un difensore e deposita in rete il 6-1 per la Fiorentina.

58' - KOUAME SEGNA LA SUA TRIPLETTA! ALTRO GOL DELLA FIORENTINA.

57' - Christensen salva su un retropassaggio pericolosissimo di Baroncelli. Il portiere danese salva sulla linea un pallone che poteva essere beffardo.

54' - Anche Quarta arriva in area avversaria in maniera pericolosa, ma anche lui viene fermato. In questi primi 10 minuti la Fiorentina sta un po' rifiatando.

51' - Colpani decisamente più dentro al gioco in questo secondo tempo anche se non è ancora riuscito a replicare la rete realizzata a fine primo tempo.

48' - Colpani con il classico mancino a giro prova un tiro-cross che termina tra le braccia di Raffaelli.

47' - Kouame prova a liberarsi in area ma viene fermato dalla difesa del Grosseto.

45' - SI RIPARTE A GROSSETO. Nessun cambio per Palladino e la Fiorentina.

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. DOPPIO FISCHIO DELL'ARBITRO PROPRIO SUL GOL DI COLPANI.

45' - GOL DI COLPANI! All'esordio in amichevole segna su un assist di Kouame che a tu per tu con Raffaelli mette l'ex Monza davanti alla porta vuota.

44' - Gioco fermo per una botta presa da Infantino. Dopo circa un minuto a terra, l'argentino si rialza.

42' - Bianco ci prova dal limite dell'area ma Raffaelli si oppone con i pugni.

37' - GOL DI KAYODE, 4-1 FIORENTINA. L'esterrno chiude in rete una grande azione di Fortini sulla sinistra: palla messa in mezzo che resta davanti a Raffaelli e Kayode è il primo ad avventarsi depositando in rete.

35' - Colpani viene murato su un tiro a botta sicura a centro area, ben serrvito da Kayode.

32' - Lancio lungo per Kouame che trova impreparata la difesa del Grosseto, il portiere esce alto e l'ivoriano deposita in rete con il sinistro dopo essersi spostato il pallone.

32' - GOL DELLA FIORENTINA: KOUAME FA 3-1.

30' - Mobilio ruba palla e lancia Boiga che beffa Christensen in uscita fuori dall'area con un pallonetto che si infila in rete. Il Grosseto accorcia.

30' - GOL DEL GROSSETO! SEGNA BOIGA.

28' - Altro palo della Fiorentina! Stavolta è Brekalo a liberarsi sul sinistro e provare da distanza ravvicinata seppur defilata: pallone sul legno.

24' - Baroncelli liberato in area da Brekalo prova il cross sul quale però non riesce ad intervenire nessuno.

22' - Ancora Kouame molto pericoloso su una sgasata di Fortini che lo serve in area: tocco sotto che scavalca il portiere avversario Raffaelli ma sbatte sul palo e termina sul fondo.

20' - Infantino! L'argentino ruba palla alta, entra in area e invece di servire Brekalo prova il destro: Raffaelli para tuffandosi.

18' - Fortini ad un passo dal gol! Altra bella azione in ripartenza della Fiorentina, con Brekalo che in area serve Fortini: tiro a giro deviato che termina fuori di poco.

15' - Kouame sfrutta un altro regalo della difesa del Grosseto che rinvia male, lascia il pallone a centro area e l'attaccante ivoriano, tutto solo, scarica il destro rasoterra all'angolino e realizza il doppio vantaggio.

15' - GOL DELLA FIORENTINA: 2-0. STAVOLTA KOUAME NON SBAGLIA.

11' - Bella azione della Fiorentina che parte dalla difesa e lancia Brekalo. Palla lavorata per Fortini che al centro trova Bianco: passaggio di prima per Pongracic che con un movimento sul piede perno si libera sul sinistro e batte il portiere avversario con un mancino rasoterra.

11' - GOL DELLA FIORENTINA: SEGNA PONGRACIC.

10' - Baroncelli! Sul corner battuto sempre da Colpani stacca a centro area il classe 2006 che incorna bene ma centrale. Blocca Raffaelli.

10' - Si fa vedere per la prima volta anche Colpani, che tenta il mancino dal limite: palla deviata che termina in corner.

7' - Prima azione offensiva del Grosseto ben fermata da Kayode in copertura sulla destra viola.

5' - Ancora pericolosa la Fiorentina con Brekalo che stavolta viene fermato in area prima che possa provare la conclusione.

4' - Kouame spreca una grandissima occasione! Pasticcio difensivo del Grosseto con l'attaccante ivoriano che a tu per tu con Raffaelli però non riesce a trovare lo specchio della porta. Palla fuori.

0' - SI PARTE. Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in maglia viola.

La Fiorentina prosegue il suo programma di preparazione all'inizio della stagione e stasera giocherà, a poco più di 24 ore dalla sfida contro il Montpellier, allo Zecchini di Grosseto sfidando i padroni di casa. Un'altra occasione per mettere minuti nelle gambe e fare qualche scelta per Palladino: segui la cronaca con Firenzeviola.it!

Queste le formazioni ufficiali della gara:

GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli, Falasca, Cretella, Frosali, Mobilio, Sabelli, Mazierli, Boiga, Macchi, Sacchini, Grasso. A disp. Massellucci, Angeli, Riccobono, Nunziati, Fregoli, Brighi, Canessa, Sardo, Senigagliesi. All. Malott

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen; Quarta, Pongracic, Baroncelli; Kayode, Bianco, Infantino, Fortini; Colpani, Brekalo; Kouame. A dip. Leonardelli, Dolfi, Harder, Beltran, Caprini, Koaudio, Rubino e Barak. All Palladino.i