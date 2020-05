GRAZIANI A FV, Belotti? Saprà giocare con Vlahovic

Di recente è tornato in voga il nome di Andrea Belotti in orbita Fiorentina, e per commentare le prospettive di un ipotetico affare con il Torino, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva l'ex attaccante ed allenatore Francesco Graziani, per tutti Ciccio: "Belotti se arriva fa il titolare, magari anche insieme a Vlahovic: i buoni giocatori sanno sempre come giocare assieme. A quel punto però non prendi più Cutrone, cedi l'obbligo di riscatto a qualcun altro. Se arriva un altro attaccante, sicuramente Cutrone va via. Non avrebbe spazio. Prima dell'infortunio Kouame stava facendo molto bene".