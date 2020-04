GOZZINI A FV, Rocco mette Chiesa davanti a dubbio

Nel corso della maxi diretta Instagram organizzata da Firenzeviola.it nel giorno più importante della raccolta fondi "FV per OSMA Onlus" in favore dell’Ospedale di Ponte a Niccheri (tutte le info sulla piattaforma Gofundme.com), è intervenuta anche la collega de La Gazzetta dello Sport Alessandra Gozzini. Ecco le sue parole: “Il futuro di Chiesa? Commisso mi è piaciuto più oggi che in alte circostanze, quando anche Chiesa si sentiva costretto restare alla Fiorentina. A mio avviso però ha posto davanti a un dubbio il giocatore, perché Chiesa sa che può lasciare una squadra ambiziosa ma non sa che posizione avrà nel club dove potrebbe firmare. L’interesse della Juve per lui? I prezzi saranno stravolti da questa crisi, ma se Chiesa valesse ancora 70-80 milioni sarebbe un ottimo affare per i viola. Non so quale club in Italia, con questa crisi, possa permettersi una cifra del genere. Tonali obiettivo viola? Sì, penso che la Fiorentina su di lui possa ancora giocarsi le sue carte perché è un club solido e può dire la sua a livello di mercato”.