Gosens sicuro sulla Champions: "Che non sia un obbligo: godiamoci questo momento"

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stata quella legata alle parole rilasciate in esclusiva da Robin Gosens alla Gazzetta dello Sport. Importante, in particolare, un passaggio ovvero quello in cui il terzino tedesco ha risposto a una domanda legata alle ambizioni Champions della Fiorentina. Ecco il pensiero dell'ex Atalanta: "Ho avuto la fortuna di poterla giocare, alza il livello. Ma ora sarebbe sbagliato parlarne: se fissi un obiettivo così importante, magari realistico se lavori con umiltà e compattezza, passi dalla voglia di vincere all’obbligo. E c’è differenza: le pressioni sono diverse. Ora bisogna godersi solo il momento".