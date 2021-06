GONZALEZ, Apre ai viola: ipotesi Fiorentina gradita

Una delle notizie più seguite sulle pagine di FirenzeViola riguarda il mercato degli esterni, con le ultimissime rilanciate da TMW per quanto riguarda la trattativa tra Fiorentina e Stoccarda per Nico Gonzalez. L'argentino, su cui starebbe lavorando Burdisso (prossimo ad entrare nella dirgenza viola), non ha chiuso l'ipotesi viola, anzi, da parte sua ci sarebbe un'apertura positiva ritenendo la Fiorentina un club gradito. CLICCA QUI per tutti i dettagli.