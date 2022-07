GOL, ASSIST E DUTTILITÀ: PERCHÉ BAJRAMI PIACE A ITALIANO

Nedim Bajrami è un profilo che la Fiorentina sta monitorando con grande attenzione, soprattutto perché il classe '99 è una richiesta pervenuta direttamente da Vincenzo Italiano, che più volte è rimasto colpito positivamente dalla qualità dell'albanese nella scorsa stagione. La pista è sicuramente da tenere in seria considerazione, anche perché, con l'Empoli interessata a Szymon Zurkowski, le vie per arrivare all'ex Grasshoppers sono davvero tante. Il suo percorso nel club di Corsi potrebbe essere finito, Bajrami scalpita per fare quell'ambito salto di qualità, in grado di garantirgli più visibilità a livello internazionale, ma soprattutto di competere a livelli più alti.

Ancora è presto per dire se è pronto per la Fiorentina, ma i numeri sembrano essere decisamente dalla sua parte: nella scorsa stagione è sceso in campo 35 volte in Serie A, di cui 23 da titolare, ed ha totalizzato la bellezza di 6 gol e 7 assist, ai quali ci sono da aggiungere i 3 centri in 3 partite di Coppa Italia. È evidente dunque come il 23enne possa essere l'arma in più per il tecnico gigliato, da schierare anche a gara in corso per sbloccare le partite chiuse e tatticamente preziosissimo. In carriera Bajrami ha infatti ricoperto un po' tutti i ruoli: ha giocato trequartista, la sua posizione naturale, ma anche seconda punta, mediano, centrocampista centrale, centrocampista di destra, di sinistra e infine esterno alto a sinistra e a destra. Giudicare prematuramente è sbagliato, ma i presupposti affinché possa essere utile alla Fiorentina ci sono davvero tutti.