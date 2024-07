GLI OCCHI DELLA B SU DISTEFANO: UN ALTRO ANNO NELLA SERIE CADETTA E POI IL SALTO IN VIOLA

Fonte: ha collaborato Andrea Giannattasio

Filippo Distefano è uno dei volti più positivi della prima sgambata della Fiorentina. Il classe 2003 al Viola Park ha sorpreso per personalità e determinazione contro gli avversari della Primavera. Non a caso è riuscito a mettere a referto, in ordine di tempo, un assist per la rete di Louis Munteanu e un gol accentrandosi dalla sinistra. La stagione vissuta alla Ternana, in cui il ragazzo ha segnato 7 gol accompagnati da 2 assist nelle 34 presenze, gli ha fatto sicuramente bene.

Sarà un'estate di valutazioni per Raffaele Palladino, tra le quali è compreso il ragazzo nato a Camaiore, il quale vanta gli occhi di mezza Serie B addosso. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it in realtà la decisione sembra già essere stata presa: il calciatore tornerà nella serie cadetta per fare un'ulteriore esperienza e poi rientrare nel capoluogo toscano da protagonista, magari proprio per diventare un componente dell'attacco viola in modo continuativo.

Da sottolineare infatti che non si tratterebbe di un addio, ma di un arrivederci. La Fiorentina lo stima molto e vuole farne un elemento portante del prossimo futuro. Distefano ha ancora un contratto in essere con il club di Rocco Commisso che scadrà nel giugno del 2026: la speranza è quella di poterlo prolungare dopo un'altra annata positiva del giocatore che, ricordiamo, nella Primavera di Alberto Aquilani due anni fa si era messo ampiamente in mostra.