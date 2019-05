GLI INTOCCABILI

Se non sono intoccabili, poco ci manca. Perché di sicuro rientrano tra coloro che più difficilmente, la prossima stagione, non vestiranno i colori viola. Stiamo parlando di Alban Lafont e German Pezzella. In vista di un'estate che si preannuncia a dir poco bollente dal punto di vista del mercato, i due componenti della retroguardia gigliata figurano come certezze di un futuro per molti precario.

Sul destino di Alban Lafont, infatti, c'è davvero poco da dire. Al netto di una stagione che ha visto in tal senso sia luci che ombre - dalla quale però è senz'altro possibile estrapolare qualche segnale positivo -, va riconosciuto che per il francese è stato fatto un investimento importante. Per questa ragione, l'estremo difensore della Fiorentina del futuro non potrà che portare il suo nome e cognome.

E poi, dicevamo, German Pezzella. Se non per il rendimento, la probabile conferma dell'argentino è da ricondurre all'importanza che il suo ruolo ha assunto in riva all'Arno, soprattutto nel momento in cui si è trovato a raccogliere la pesante eredità del capitano Davide Astori, indossando la sua fascia. Ormai diventato un pilastro, il classe '91 guiderà senza troppe riserve la formazione del prossim'anno.