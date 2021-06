Nella memoria saranno certamente le immagini di oggi a sancire il giorno 1 della terza Fiorentina dell’era Commisso. L’arrivo in città del nuovo tecnico Gattuso apre ufficialmente il sipario sul prossimo campionato, e poco cambia se ancora le ufficialità dovranno essere rimandate a fine mese. Ad attendere il neo allenatore viola la dirigenza, da Barone a Pradè per cominciare a passare dalla teoria alla pratica.

E d’altronde la società sembra già con il piede ben premuto sull’acceleratore, tanto più lungo i percorsi portoghesi degli ultimi giorni. Non solo Sergio Olivera ma anche Jesus Corona sono i nomi di cui si parla con il Porto, al pari di Guedes del Siviglia o dello stesso Bakayoko per il quale, notizia di ieri, la Fiorentina sarebbe pronta a inserirsi chiedendo il prestito al Chelsea. Mosse non propriamente banali, certamente conferme di come e quanto il club abbia intenzione di rinforzarsi.

Di certo la spinta che l’arrivo di Gattuso ha dato e può dare a tutta la Fiorentina è ormai ben evidente, il resto è una storia appena all’inizio da scrivere a partire da oggi. Quando l’allenatore osserverà anche il futuro, rappresentato dal Viola Park e da tutto ciò che è destinato a diventare nei prossimi anni nei quali, per inciso, lui per primo vuol scrivere pagine importanti e nuovamente ricche di soddisfazioni.