GIOCO D'ANTICIPO SULLA LAZIO

Il fronte nuovo allenatore è in ebollizione, per la Fiorentina come per altre squadre, ed osservando l'evolversi della situazione è inevitabile ritenere che il nome del prossimo tecnico viola dipenda anche dalle sorti di altre realtà. Come ad esempio la Lazio attualmente guidata da Simone Inzaghi, uno dei nomi emersi nelle ultime ore tra l'altro, il quale conoscerà presto il suo destino: è atteso per domani l'incontro col presidente Lotito per avere una risposta definitiva sul suo futuro, come anticipato da Inzaghi stesso dopo la partita di Sassuolo. Se dovesse essere addio, è Gattuso uno dei principali candidati a succedergli.

L'allenatore uscente del Napoli è però appetito da tempo dalla Fiorentina di Commisso: nelle idee del numero uno viola l'identikit perfetto per risollevare le sorti di una squadra sportivamente in cattivissime acque. Il preferito è Gattuso e per arrivarci i viola stanno provando a giocare d'anticipo sulla Lazio: nella giornata di oggi sono attesi nuovi contatti con la dirigenza della Fiorentina, che sta provando a ricucire la distanza pregressa. La prima alternativa sembra essere rappresentata da Fonseca, con cui ieri, secondo le informazioni raccolte, sono stati mossi nuovi passi.

D'altronde il duo dirigenziale Pradè-Barone non viene avvistato a Firenze da un paio di giorni a questa parte, dopo la partita di Crotone che ha concluso il campionato. Scontato che siano direttamente al lavoro per concludere al più presto e poter presentare ai tifosi il nuovo allenatore. Che sia sennò un nome a sorpresa? Con l'esempio di Mourinho-Roma nella mente, mantenersi aperta questa possibilità sembra soluzione più che saggia. Le sensazioni più tangibili di queste ore, però, portano ad un lavoro d'accerchiamento su Gattuso.