GIACOMELLI, Con lui viola imbattuti questa stagione

Cinque vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte: questo il bilancio di Piero Giacomelli con la Fiorentina. L'arbitro di Trieste ha diretto i viola per ben 4 volte in questa stagione e con lui il club gigliato è imbattuto avendo totalizzato 3 pareggi ed 1 vittoria. Giacomelli è stato l'arbitro dell'ultima affermazione interna della Fiorentina, datata 16 dicembre 2018 nel derby con l'Empoli (3-1 il risultato), così come è stato lui a dirigere l'andata della semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta conclusasi 3-3 ed è stato sempre lui a fischiare nel debutto in casa di Vincenzo Montella sulla panchina viola contro il Bologna (0-0 il finale) nella sua seconda avventura. L'1-1 in casa con il Cagliari è invece l'altra gara nella quale Giacomelli ha incontrato la Fiorentina in questa stagione. Tutto sommato buono anche il computo dei risultati con il Parma per l'arbitro: su 9 precedenti, i crociati hanno vinto 3 volte, pareggiato 4 (3-3 con la Juventus all'Allianz Stadium nell'unica direzione di gara di questa stagione) e perso in 2 circostanze.