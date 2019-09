GIACOMELLI, Bilancio con i viola nel segno del 5

Sarà Piero Giacomelli l'arbitro di Milan-Fiorentina, gara in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Per l'arbitro della sezione di Trieste il bilancio con la Fiorentina è nel segno del 5: per i viola con lui sono arrivate 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte su 15 partite arbitrate. Al Milan invece di partite ne ha arbitrate 14, con un bilancio - questo sì - più che positivo: per i rossoneri 9 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte.