GASP (S.STAMPA), Qui sempre dura. Vlahovic tosto

Queste le parole in sala stampa di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, nel post partita di oggi contro la Fiorentina: “Il secondo tempo è stato complicato perché il gol del 2-1 ha dato slancio ai viola ma poi abbiamo avuto tantissime chance da gol: Duvan (Zapata, ndr) mi ha detto che poteva fare cinque gol, quando è uscito. La partita, anche se è finita 3-2, ci testimonia che per occasioni create abbiamo meritato il successo. A Firenze per noi è sempre dura, non è scontato vincere. La Fiorentina è un’ottima squadra, ha ottimi giocatori: non era così scontato. La squadra si è mossa bene, adesso abbiamo uno slancio in vista delle prossime partite. Vlahovic? Oggi è stata molto difficile contenerlo, è un ragazzo di cui si dice un gran bene e lo ha dimostrato”.