GARRISCA AL VENTO, Ecco la puntata odierna

Puntuale come ogni settimana torna "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e in onda su Italia 7, condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto. Nella puntata odierna è intervenuto il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini, in vista di questi ultimi giorni di calciomercato che si è espresso così: "Nell'ultima settimana mi aspetto un centrocampista e un difensore. Due centrocampisti sarebbe il top, ma ho la sensazione che alla fine ci si stia concentrando più sul prenderne uno forte. Sul difensore si tratterà più su un prestito con diritto di riscatto, mentre per il centrocampista si cercherà di prenderlo a titolo definitivo. I nomi: Mandragora e Duncan. Sono due calciatori che mi sembra di intuire costino lo stesso prezzo, ovvero 20 milioni. Trattabili per entrambi. Tatticamente sono diversi. Mandragora è più un nome anche per il futuro. Per me alla fine Duncan può essere più semplice, ma Mandragora stuzzica di più. Per quanto riguarda la difesa Juan Jesus è sempre l'obiettivo numero uno".

Poi anche il direttore Mario Sconcerti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La partita della svolta è stata quella con l'Atalanta. Abbiamo fatto una gara da squadra vera vincendo in inferiorità numerica. Napoli è stata la conferma del match con l'Atalanta. Si è trovato una strada per formare una squadra. Il Genoa l'ho visto domenica con la Roma e per una ventina di minuti è riuscito a mettere sotto i giallorossi. Noi siamo una squadra di contro-gioco, aspettiamo gli avversari e ripartiamo. Invece in queste gare qui la partita la devi fare te, è una gara promettente e pericolosa".

E infine Luciano Chiarugi: "A Napoli la Fiorentina ha fatto vedere di aver cambiato passo. Il pareggio di Bologna ci aveva penalizzato. Con la Spal c'è stata anche fortuna. Ma nelle ultime due gare con l'Atalanta e Napoli si è vista la scossa che ha dato Iachini alla squadra. Chiesa? Mi è sembrato di rivedere il Chiesa dei primi tempi, a tutto campo, con voglia, grinta".