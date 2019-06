GANDINI, Ecco chi è il possibile futuro CEO viola

Sono ore calde per quanto riguarda il futuro della proprietà viola. A Milano, in questo momento, si sta giocando la partita per il trasferimento di proprietà della Fiorentina, dai Della Valle all'imprenditore calabro-statunitense Rocco Commisso. Secondo tuttomercatoweb.com, in caso di chiusura positiva, Umberto Gandini potrebbe essere uno dei nomi in ballo come futuro CEO viola.

Questo il profilo professionale dell'ex Direttore Esecutivo di Milan e Roma:

Nato a Varese l'11 aprile del 1960, dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera nel settore dello sport comprando diritti tv Sport per RTI Mediaset, ricoprendo per oltre 23 anni il ruolo di Direttore responsabile delle attività della squadra. Contemporaneamente ha lavorato anche in UEFA e FIFA. Dal 2008 è Vicedirettore de l'Associazione dei Club Europei: un organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo, il cui obiettivo è quello di proteggere e di promuovere il calcio dei club europei.

Con il Milan ha ricoperto vari ruoli diventando, nel settembre del 2015, il Direttore Esecutivo dell'Area Sportiva. I rapporti con il club rossonero sono terminati nell'ottobre del 2016 quando firmò il contratto con la Roma, il caso vuole che arrivò nella capitale contemporaneamente con il tecnico toscano Luciano Spalletti, nome che sembra essere molto gradito nei social per quanto riguarda il futuro della panchina viola, diventando il nuovo amministratore delegato.

Nell'estate del 2018, quando Commisso era ad un passo dall'acquisto del club rossonero da Yonghong Li, per poi essere acquistato dal fondo Elliott, Gandini è stato molto vicino ad un eventuale ritorno al Milan in quanto era molto gradito all'imprenditore italo-statunitense.

Vedremo se, in caso di fumata bianca dell'affare Commisso-Fiorentina, Gandini lavorerà, all'interno della dirigenza viola, al fianco del proprietario dei New York Cosmos.