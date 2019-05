GALBIATI A FV, Viola azzera tutto e riparti

Durante un evento a favore di ATT a Firenze, più precisamente a San Jacopino, ha parlato, a Firenzeviola, l'ex viola Roberto Galbiati: "Quando fai parte delle glorie viola è normale essere presenti a questi eventi. Siamo felici di dare il nostro piccolo apporto. Per quanto riguarda la Fiorentina credo che problemi salvezza non ce ne siano. Nessuno si aspettava una serie di sconfitte simile. Da queste macerie possiamo però ricostruire tutto di nuovo. Questa squadra era molto legata a Pioli e il suo addio i giocatori l'hanno sentito. In questi due anni il mister aveva costruito un gruppo per questo è stato un trauma abbastanza grosso. Ora bisognerebbe ricominciare da zero e non solo per quanto riguarda i giocatori. I tifosi dovranno pazientare un po'. Non è colpa solo dei calciatori ma di tutta la società. I viola non devono avere paura e hanno l'obbligo di rimboccarsi le maniche".