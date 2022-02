FRISON, Piatek gli soffia la 19, lui sceglie la 21

Nell'elenco dei convocati della Fiorentina in vista della trasferta di domani col Sassuolo, torna il nome di Filippo Frison: il giovane difensore della Primavera si è aggregato alla prima squadra per via della squalifica di Milenkovic e del problema fisico accusato da Nastasic e partirà quindi per la volta di Reggio Emilia. Anche se difficilmente il classe 2002 prenderà parte alla gara, una curiosità è comunque legata alla sua convocazione.

Frison sarà messo in distinta come numero 21, anche se il difensore era già stato convocato in prima squadra attribuendogli il numero 19. Il cambio numero è dovuto all'arrivo di Krzysztof Piatek, che ha scelto proprio il numero 19 per la sua avventura in viola. Frison ha quindi ceduto il proprio numero al polacco e questo, come raccontato da Firenzeviola.it, è stato possibile per il fatto che il diciannovenne non ha ancora esordito con quel numero coi professionisti. Il 19 rimane quindi a Piatek, mentre Frison ha dovuto ripiegare sul 21.