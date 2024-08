FRENATA KOSTIC E PRESSING SU ADLI, IL CONTO ALLA ROVESCIA PROSEGUE

FirenzeViola.it

Fila via anche il primo giorno dell’ultima settimana di mercato, quella per definizione in cui c’è da aspettare tutto quel che non si è concretizzato fino ad oggi. Due mesi di voci e rumors destinati a concretizzarsi ma pure a prendere corpo per contingenze del momento e delle società coinvolte. La stessa Fiorentina non fa distinzione, tanto più se è attesa da un rush finale in cui servirà indovinare i tasselli giusti nei posti giusti.

Frenata Kostic - Intanto è proprio di fronte a uno scenario di mercato delle ultime ore come quello legato all’arrivo di Kostic che la dirigenza viola sembra aver inserito la retromarcia. Dopo le riflessioni del caso sull’inserimento del serbo su una fascia dove Biraghi e Parisi già completano le frecce nell’arco di Palladino sono di ieri le frenate, nette, decise, anche di fronte a un’ipotesi del prestito con riscatto sui 4 milioni. Un caso forse non del tutto chiuso ma certamente entro il quale la Fiorentina sembra prendere le distanze.

Adli per il centrocampo - Così mentre per la difesa rimbalzano Carboni del Monza ma pure nuove piste come quella che porterebbe al turco Demiral finito in Arabia (dall’ingaggio tuttavia inavvicinabile) è in mezzo che i contatti si sono intensificati con il Milan per Adli. Sul franco algerino sarebbe vigile anche il Marsiglia ma in attesa di certezze su Amrabat i viola sembrano propensi a rompere gli indugi. Il conto alla rovescia d’altronde prosegue e con un lunedì alle spalle in cui più che un’accelerata è arrivata una brusca frenata.