FRANCHI VERSO IL SOLD OUT (POSSIBILE) E GLI APPELLI PERCHÉ SIA UNA FESTA

Una festa, è quello che tutti si augurano di vedere al Franchi domani dalle 18, tra Fiorentina e Napoli, una partita sempre di cartello come numero di spettatori, in questa stagione a maggior ragione. Se con l'Inter gli spettatori registrati sono stati 15. 927, con il Napoli le aspettative sono maggiori anche perché sono tanti i tifosi partenopei sparsi nella regione che non vogliono perdere l'occasione di vedere la loro squadra prima in classifica. C'è entusiasmo anche tra i tifosi della Fiorentina che sperano invece di vedere una squadra combattiva e pronta a fare lo sgambetto ai sogni di scudetto del team di Spalletti, magari replicando per 90' il primo tempo visto con l'Inter. Insomma i motivi per la corsa al biglietto ci sono da entrambi le parti, peccato che la capienza sia ancora ridotta al 50 per cento (in attesa che dopo la pausa aumenti al 75% la Fiorentina nel frattempo ha già perso gli introiti di due big match con le maggiori candidate allo scudetto).

Nei giorni scorsi sia il presidente Commisso che il sindaco Nardella hanno lanciato un appello perché tutto si svolga senza incidenti dentro e fuori, dopo quelli ai quali abbiamo assistito nelle prime giornate e non solo a Firenze. Il patron viola ha richiamato soprattutto al rispetto verso gli avversari perché al Franchi non si sentano insulti verso i giocatori ospiti come accaduto altrove nei confronti dei viola, da ultimo lo "zingaro" con cui è stato appellato Vlahovic a Bergamo che tanto ha fatto arrabbiare Commisso, uomo del sud (oltre che di mondo) che non tollererebbe cori di discriminazione razziale e territoriale verso tesserati e pubblico. Milan e Juve sono andati oltre, con denunce formali, dopo episodi che li hanno riguardati. Tornando a Firenze, il sindaco Nardella proprio a Firenzeviola durante il premio "Nereo Rocco" ha fatto invece riferimento agli incidenti fuori dallo stadio provocati dai tifosi dell'Inter che ha portato alla denuncia di 18 nerazzurri e all'emissione di 10 daspo. Dopo un anno e mezzo senza tifosi allo stadio, sarebbe dunque un peccato sprecare l'occasione per godersi finalmente una bella gara.